Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО

Экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Змей" выразил мнение в беседе с РИА Новости, что Россия достигла заметного прогресса в... РИА Новости, 30.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

происшествия

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Змей" выразил мнение в беседе с РИА Новости, что Россия достигла заметного прогресса в развитии беспилотников, количество и качество российских БПЛА выросло. "Российская Федерация взяла это на контроль, выделила в отдельное направление, создала специальные подразделения, которые занимаются разведкой и разработкой. Вижу, что количество и качество наших аппаратов выросло", - сказал собеседник агентства, говоря о достигнутом РФ преимуществе в беспилотной технике на поле боя. По словам добровольца, развитие беспилотной авиации позволило повысить эффективность разведки и точность ударов. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

россия

украина

2025

