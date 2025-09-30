https://ria.ru/20250930/rossija-2045525962.html
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО - РИА Новости, 30.09.2025
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО
Экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Змей" выразил мнение в беседе с РИА Новости, что Россия достигла заметного прогресса в... РИА Новости, 30.09.2025
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Змей" выразил мнение в беседе с РИА Новости, что Россия достигла заметного прогресса в развитии беспилотников, количество и качество российских БПЛА выросло. "Российская Федерация взяла это на контроль, выделила в отдельное направление, создала специальные подразделения, которые занимаются разведкой и разработкой. Вижу, что количество и качество наших аппаратов выросло", - сказал собеседник агентства, говоря о достигнутом РФ преимуществе в беспилотной технике на поле боя. По словам добровольца, развитие беспилотной авиации позволило повысить эффективность разведки и точность ударов. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Экс-боец ВСУ рассказал о положении дел в зоне СВО
