22:20 30.09.2025
Россия осталась главным поставщиком урана для АЭС США
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика обогащенного урана для американских АЭС, следует из опубликованного во вторник отчета управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. "В 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР)… ЕРР зарубежного происхождения включали 20% из России, 18% из Франции, 15% из Нидерландов, 9% из Великобритании и 7% из Германии", - указано в документе. Согласно приведенной таблице со значениями ЕРР, которые характеризуют трудовые затраты на разделение изотопов в рамках процесса обогащения урана, Россия по итогам прошлого года сохранила за собой статус главного импортера топлива для американских АЭС с 2020 года, указанного в качестве самого раннего срока ведения отчетности. Ранее министр энергетики США Крис Райт признал, что Вашингтон вынужден продолжать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.
россия
сша
вашингтон (штат)
россия, сша, вашингтон (штат), в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире
Россия осталась главным поставщиком урана для АЭС США

Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика урана для АЭС США

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика обогащенного урана для американских АЭС, следует из опубликованного во вторник отчета управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
"В 2024 году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР)… ЕРР зарубежного происхождения включали 20% из России, 18% из Франции, 15% из Нидерландов, 9% из Великобритании и 7% из Германии", - указано в документе.
Согласно приведенной таблице со значениями ЕРР, которые характеризуют трудовые затраты на разделение изотопов в рамках процесса обогащения урана, Россия по итогам прошлого года сохранила за собой статус главного импортера топлива для американских АЭС с 2020 года, указанного в качестве самого раннего срока ведения отчетности.
Ранее министр энергетики США Крис Райт признал, что Вашингтон вынужден продолжать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить собственное производство и в ближайшие недели объявит о новых проектах по обогащению.
24.09.2025
В Кремле дали оценку ситуации в экономике, ходу СВО и отношениям с США
24 сентября, 10:18
 
Россия США Вашингтон (штат) В мире
 
 
