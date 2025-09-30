Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют совместную программу - РИА Новости, 30.09.2025
17:25 30.09.2025 (обновлено: 17:45 30.09.2025)
"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют совместную программу
"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют совместную программу - РИА Новости, 30.09.2025
"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют совместную программу
"Росатом" и Национальная академия наук Белоруссии инициируют программу "Союзный электромобиль", сообщил директор бизнес-направления "Электромобильность" в ТВЭЛ... РИА Новости, 30.09.2025
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. "Росатом" и Национальная академия наук Белоруссии инициируют программу "Союзный электромобиль", сообщил директор бизнес-направления "Электромобильность" в ТВЭЛ Александр Бухвалов. Он выступил на дискуссии "Высшая передача: автопромышленность и компонентная база – лучшие практики и будущее отрасли" в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. ТВЭЛ - топливная компания, производитель ядерного топлива, входящий в состав Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом". В неядерном бизнесе компания занимается в частности электромобильностью. "Что надо, чтобы электромобильность развивалась? Ну, конечно же, нужен доступный электромобиль. То есть они должны быть в разных сегментах, разных ценовых категорий - В, С, D сегменте и так далее. Здесь мы совместно с коллегами из белорусской НАН инициируем программу "Союзный электромобиль". Мы хотим разработать платформенные решения, которые позволят нашим странам использовать те технологии, которые будут сделаны. Это будет батарея, это будет привод, это будет технология рулевого управления", - сказал Бухвалов. По его мнению, платформенные решения позволят ускорять процесс вывода на рынки новых электромобилей. "Это должно помочь нашим странам сделать электромобиль более доступным", - сказал он. Бухвалов подчеркнул, что электромобили являются одним из направлений деятельности госкорпорации. "Росатом" занимается электромобильностью, как говорится, всерьез и надолго. Здесь есть все направления, условно от добычи лития до производства тяговых батарей, создания зарядной инфраструктуры, вывода из эксплуатации отработанных батарей. Мы сейчас готовимся к производству интегрированного электропривода. Данный привод будет устанавливаться на первом этапе на электромобиле "Атом". У него высокий КПД, передовые технологии. Производить привода мы будем уже в следующем году в городе Грязи, Липецкая область", - сказал директор бизнес-направления. По его словам, есть ряд ключевых аспектов и ключевых этапов локализации. "Конечно же, будем делать совместно с коллегами из Республики Беларусь. Первый этап – это локализация корпусных деталей. Второй этап – это все, что касается ротора-статора. Третий этап – будем локализовать все остальное. Мы надеемся, что уже к 2028 году мы сможем набрать практически максимальное количество баллов по 719-му постановлению", - сказал Бухвалов. Постановление правительства РФ номер 719 от 17 июля 2015 года устанавливает критерии подтверждения производства российской промышленной продукции. "Мировой автопром сегодня меняет свой облик. Может ли это как-то не отразиться на нашем с вами автопроме, то есть на Республике Беларусь, на Российской Федерации? Конечно же, нет. Это точно нас коснется", - сказал Бухвалов, отметив, что надо работать для того, чтобы облегчить или ускорить этот переход. Бухвалов уверен, что спрос на электромобили будет расти. "Вот для меня все водители делятся на две категории. Те, кто уже попробовал поездить на электромобиле - на экологичном, экономичном, на современном транспорте, и вряд ли их уже удастся пересадить на ДВС, по крайней мере, мне такие случаи незнакомы. И те, кто что-то слышал и читал про электромобиль, читал то, что сейчас у нас активно муссируется в прессе мол, электромобили негде заряжать, далеко не доедет, опасно и прочее, прочее. И вот это сейчас, по крайней мере в России, является очень важным, сдерживающим фактом. Поэтому важно дать автолюбителям возможность попробовать электромобиль", - сказал Бухвалов.
"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют совместную программу

"Росатом" и Академия наук Белоруссии инициируют проект "Союзный электромобиль"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. "Росатом" и Национальная академия наук Белоруссии инициируют программу "Союзный электромобиль", сообщил директор бизнес-направления "Электромобильность" в ТВЭЛ Александр Бухвалов.
Он выступил на дискуссии "Высшая передача: автопромышленность и компонентная база – лучшие практики и будущее отрасли" в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
ТВЭЛ - топливная компания, производитель ядерного топлива, входящий в состав Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом". В неядерном бизнесе компания занимается в частности электромобильностью.
"Что надо, чтобы электромобильность развивалась? Ну, конечно же, нужен доступный электромобиль. То есть они должны быть в разных сегментах, разных ценовых категорий - В, С, D сегменте и так далее. Здесь мы совместно с коллегами из белорусской НАН инициируем программу "Союзный электромобиль". Мы хотим разработать платформенные решения, которые позволят нашим странам использовать те технологии, которые будут сделаны. Это будет батарея, это будет привод, это будет технология рулевого управления", - сказал Бухвалов.
По его мнению, платформенные решения позволят ускорять процесс вывода на рынки новых электромобилей. "Это должно помочь нашим странам сделать электромобиль более доступным", - сказал он. Бухвалов подчеркнул, что электромобили являются одним из направлений деятельности госкорпорации.
"Росатом" занимается электромобильностью, как говорится, всерьез и надолго. Здесь есть все направления, условно от добычи лития до производства тяговых батарей, создания зарядной инфраструктуры, вывода из эксплуатации отработанных батарей. Мы сейчас готовимся к производству интегрированного электропривода. Данный привод будет устанавливаться на первом этапе на электромобиле "Атом". У него высокий КПД, передовые технологии. Производить привода мы будем уже в следующем году в городе Грязи, Липецкая область", - сказал директор бизнес-направления.
По его словам, есть ряд ключевых аспектов и ключевых этапов локализации. "Конечно же, будем делать совместно с коллегами из Республики Беларусь. Первый этап – это локализация корпусных деталей. Второй этап – это все, что касается ротора-статора. Третий этап – будем локализовать все остальное. Мы надеемся, что уже к 2028 году мы сможем набрать практически максимальное количество баллов по 719-му постановлению", - сказал Бухвалов.
Постановление правительства РФ номер 719 от 17 июля 2015 года устанавливает критерии подтверждения производства российской промышленной продукции.
"Мировой автопром сегодня меняет свой облик. Может ли это как-то не отразиться на нашем с вами автопроме, то есть на Республике Беларусь, на Российской Федерации? Конечно же, нет. Это точно нас коснется", - сказал Бухвалов, отметив, что надо работать для того, чтобы облегчить или ускорить этот переход.
Бухвалов уверен, что спрос на электромобили будет расти.
"Вот для меня все водители делятся на две категории. Те, кто уже попробовал поездить на электромобиле - на экологичном, экономичном, на современном транспорте, и вряд ли их уже удастся пересадить на ДВС, по крайней мере, мне такие случаи незнакомы. И те, кто что-то слышал и читал про электромобиль, читал то, что сейчас у нас активно муссируется в прессе мол, электромобили негде заряжать, далеко не доедет, опасно и прочее, прочее. И вот это сейчас, по крайней мере в России, является очень важным, сдерживающим фактом. Поэтому важно дать автолюбителям возможность попробовать электромобиль", - сказал Бухвалов.
