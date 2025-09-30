Рейтинг@Mail.ru
Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин"
14:06 30.09.2025
Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин"
Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин" - РИА Новости, 30.09.2025
Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин"
Интерактивный урок "Я россиянин" проведут во всех школах России ко Дню народного единства, рассказала РИА Новости руководитель "Дома народов России" Анна... РИА Новости, 30.09.2025
общество
россия
анна полежаева
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Интерактивный урок "Я россиянин" проведут во всех школах России ко Дню народного единства, рассказала РИА Новости руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева. "Я россиянин" - это интерактивный урок. Он будет реализован во всех школах России. Мы его готовим вместе с нашими партнерами. Это команда "НооСфера" — специалисты, эксперты в области детского образования и просвещения вместе с министерством просвещения России. Мы планируем, что приурочено к 4 ноября, мы проведем этот урок в цифровом формате в ряде регионов", - сказала Полежаева. Она добавила, что идея урока будет затрагивать многонациональность и многоконфессиональность народа России. В рамках мероприятия будет приглашен ряд спикеров, которые смогут профессионально донести до детей мысль развития в обществе, уважения к традиционным конфессиям, которые живут бок о бок и влияют на ценностный контекст жизни всего общества. "У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодежь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания", - подытожила руководитель "Дома народов России". День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России"). Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
россия
Новости
общество, россия, анна полежаева
Общество, Россия, Анна Полежаева
Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин"

Во всех школах России пройдет интерактивный урок ко Дню народного единства

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Интерактивный урок "Я россиянин" проведут во всех школах России ко Дню народного единства, рассказала РИА Новости руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева.
"Я россиянин" - это интерактивный урок. Он будет реализован во всех школах России. Мы его готовим вместе с нашими партнерами. Это команда "НооСфера" — специалисты, эксперты в области детского образования и просвещения вместе с министерством просвещения России. Мы планируем, что приурочено к 4 ноября, мы проведем этот урок в цифровом формате в ряде регионов", - сказала Полежаева.
Она добавила, что идея урока будет затрагивать многонациональность и многоконфессиональность народа России. В рамках мероприятия будет приглашен ряд спикеров, которые смогут профессионально донести до детей мысль развития в обществе, уважения к традиционным конфессиям, которые живут бок о бок и влияют на ценностный контекст жизни всего общества.
"У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодежь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания", - подытожила руководитель "Дома народов России".
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
ОбществоРоссияАнна Полежаева
 
 
