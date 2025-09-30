Во всех школах проведут интерактивный урок "Я россиянин"

https://ria.ru/20250930/rossija-2045363648.html

ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Интерактивный урок "Я россиянин" проведут во всех школах России ко Дню народного единства, рассказала РИА Новости руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева. "Я россиянин" - это интерактивный урок. Он будет реализован во всех школах России. Мы его готовим вместе с нашими партнерами. Это команда "НооСфера" — специалисты, эксперты в области детского образования и просвещения вместе с министерством просвещения России. Мы планируем, что приурочено к 4 ноября, мы проведем этот урок в цифровом формате в ряде регионов", - сказала Полежаева. Она добавила, что идея урока будет затрагивать многонациональность и многоконфессиональность народа России. В рамках мероприятия будет приглашен ряд спикеров, которые смогут профессионально донести до детей мысль развития в обществе, уважения к традиционным конфессиям, которые живут бок о бок и влияют на ценностный контекст жизни всего общества. "У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодежь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания", - подытожила руководитель "Дома народов России". День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России"). Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

