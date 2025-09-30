https://ria.ru/20250930/rossija-2045363429.html

Медведев высказался о развитии ИИ в России

Медведев высказался о развитии ИИ в России

СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Россия должна добиться успехов в развитии технологий искусственного интеллекта, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта. "То, что мы находимся внутри этого довольно узкого клуба - это круто. Это конкурентное преимущество, которое у нас пока есть. Было бы здорово его не растерять... Мне бы очень хотелось, чтобы эта область человеческих знаний, высоких технологий и регулирования все-таки была в пределах наших возможностей, чтобы мы тоже достигли как страна больших успехов", - сказал он на сессии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в инновационном центре "Сколково". Медведев отметил, что для развития искусственного интеллекта в России важна кооперация на всех уровнях. "Искусственный интеллект - такая сущность, которая должна оставаться в поле контроля человека", - добавил он.

