13:02 30.09.2025
Песков рассказал о контактах со сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Песков рассказал о контактах со сторонами конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, готова прикладывать усилия для урегулирования ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы сохраняем наши контакты со всеми сторонами конфликта, конечно, Россия сохраняет готовность - в случае востребованности - прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию", - сказал Песков журналистам. ​
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, готова прикладывать усилия для урегулирования ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы сохраняем наши контакты со всеми сторонами конфликта, конечно, Россия сохраняет готовность - в случае востребованности - прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию", - сказал Песков журналистам. ​
В КНДР заявили, что геноцид на Ближнем Востоке превзошел действия Гитлера
