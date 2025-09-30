https://ria.ru/20250930/rossija-2045345001.html

Песков рассказал о контактах со сторонами конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, готова прикладывать усилия для урегулирования ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Мы сохраняем наши контакты со всеми сторонами конфликта, конечно, Россия сохраняет готовность - в случае востребованности - прикладывать усилия, чтобы способствовать урегулированию", - сказал Песков журналистам. ​

2025

