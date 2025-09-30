https://ria.ru/20250930/rossija-2045343559.html

В Кремле приветствуют усилия Трампа по палестинскому урегулированию

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению палестинского конфликта и желает успехов его плану по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "В России всегда поддерживают и первенствуют любые усилия... которые имеют свои цели - предотвращение той трагедии… Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам. ​ В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.

