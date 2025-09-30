Рейтинг@Mail.ru
В Кремле приветствуют усилия Трампа по палестинскому урегулированию
12:57 30.09.2025
В Кремле приветствуют усилия Трампа по палестинскому урегулированию
В Кремле приветствуют усилия Трампа по палестинскому урегулированию
в мире
россия
дмитрий песков
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению палестинского конфликта и желает успехов его плану по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "В России всегда поддерживают и первенствуют любые усилия... которые имеют свои цели - предотвращение той трагедии… Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам. ​ В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
россия
в мире, россия, дмитрий песков, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению палестинского конфликта и желает успехов его плану по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
России всегда поддерживают и первенствуют любые усилия... которые имеют свои цели - предотвращение той трагедии… Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам. ​
В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп назвал признание государственности Палестины глупостью
29 сентября, 21:47
 
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
