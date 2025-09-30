Рейтинг@Mail.ru
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
Наука
 
12:39 30.09.2025
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж - РИА Новости, 30.09.2025
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся производством медицинского и косметологического оборудования. "Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту", - говорится в сообщении. Уточняется, что система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру. "На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину", - добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж

В России создали робота, который делает массаж на базе ИИ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся производством медицинского и косметологического оборудования.
"Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру.
"На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину", - добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.
