https://ria.ru/20250930/rossija-2045337635.html
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж - РИА Новости, 30.09.2025
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:39:00+03:00
2025-09-30T12:39:00+03:00
2025-09-30T12:39:00+03:00
наука
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce21a9fc0146010a08caac1a5616fd8e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся производством медицинского и косметологического оборудования. "Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту", - говорится в сообщении. Уточняется, что система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру. "На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину", - добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.
https://ria.ru/20250914/rossijane-2041782579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0aaab12ac1389b28036ae22cf3379f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество
Наука, Технологии, Россия, Общество
Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж
В России создали робота, который делает массаж на базе ИИ
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Робота, который умеет делать массаж благодаря системе на базе искусственного интеллекта, создали в России, сообщили РИА Новости в компании, занимающейся производством медицинского и косметологического оборудования.
"Устройство под брендом Roden представляет собой массажный стол, оснащенный роботизированной рукой с массажной манипулой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что система на базе искусственного интеллекта анализирует полученные данные, рассчитывает оптимальные траектории массажа и направляет массажные манипулы. Пользователю также выдают пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также, в случае необходимости, остановить или продолжить процедуру.
"На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину", - добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.