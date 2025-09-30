Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали об испытаниях системы посадки по биометрии в поездах - РИА Новости, 30.09.2025
03:40 30.09.2025
В Минтрансе рассказали об испытаниях системы посадки по биометрии в поездах
Реальные испытания систем по посадке пассажиров в поезд и самолет по биометрии запланированы в России в ближайшее время, при положительных результатах возможна... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:40:00+03:00
2025-09-30T03:40:00+03:00
россия
евгений чаркин
ржд
пулково (аэропорт)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реальные испытания систем по посадке пассажиров в поезд и самолет по биометрии запланированы в России в ближайшее время, при положительных результатах возможна поэтапная реализация этой технологии на отдельных маршрутах и направлениях, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. В министерстве пояснили, что в отношении железнодорожного транспорта законодательная база для посадки по биометрии уже сформирована, что открывает путь к введению этой опции на пассажирских поездах. В авиации, продолжили в Минтрансе, внедрение технологии требует дополнительных регуляторных решений, подтверждения соответствия требованиям безопасности и защиты персональных данных, поэтому процесс будет поэтапным. "При этом в ближайшее время запланированы полевые испытания биометрических систем на авиа- и железнодорожном транспорте. При положительных результатах возможна поэтапная реализация посадки по биометрии на отдельных маршрутах и направлениях", - рассказали в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" в ответ на вопрос, можно ли будет в ближайшем будущем садиться в самолет, поезд и автобус по биометрии. Постановление правительства РФ, разрешающее посадку в поезд по биометрии, при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Замглавы РЖД Евгений Чаркин отмечал, что компания всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Чаркин добавлял, что опция посадки в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года. Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Применение биометрии при посадке на внутренние рейсы начали тестировать летом 2025 года в аэропорту "Пулково", сообщала пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта). Отмечалось, что эта авиагавань выбрана первым аэропортом в России как пилотная площадка для тестирования биометрии Минцифры РФ. Тестирование сервиса, реализуемого на базе государственной Единой биометрической системы, продолжится в этом году. В 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В будущем пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Пассажиру не нужно будет показывать паспорт, достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый пассажир сможет выбрать, как проследовать на посадку - по паспорту или по биометрии.
россия
россия, евгений чаркин, ржд, пулково (аэропорт)
Россия, Евгений Чаркин, РЖД, Пулково (аэропорт)
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПосадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реальные испытания систем по посадке пассажиров в поезд и самолет по биометрии запланированы в России в ближайшее время, при положительных результатах возможна поэтапная реализация этой технологии на отдельных маршрутах и направлениях, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
В министерстве пояснили, что в отношении железнодорожного транспорта законодательная база для посадки по биометрии уже сформирована, что открывает путь к введению этой опции на пассажирских поездах. В авиации, продолжили в Минтрансе, внедрение технологии требует дополнительных регуляторных решений, подтверждения соответствия требованиям безопасности и защиты персональных данных, поэтому процесс будет поэтапным.
"При этом в ближайшее время запланированы полевые испытания биометрических систем на авиа- и железнодорожном транспорте. При положительных результатах возможна поэтапная реализация посадки по биометрии на отдельных маршрутах и направлениях", - рассказали в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" в ответ на вопрос, можно ли будет в ближайшем будущем садиться в самолет, поезд и автобус по биометрии.
Постановление правительства РФ, разрешающее посадку в поезд по биометрии, при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года.
Замглавы РЖД Евгений Чаркин отмечал, что компания всесторонне прорабатывает вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. Чаркин добавлял, что опция посадки в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября 2025 года.
Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
Применение биометрии при посадке на внутренние рейсы начали тестировать летом 2025 года в аэропорту "Пулково", сообщала пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта). Отмечалось, что эта авиагавань выбрана первым аэропортом в России как пилотная площадка для тестирования биометрии Минцифры РФ.
Тестирование сервиса, реализуемого на базе государственной Единой биометрической системы, продолжится в этом году. В 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В будущем пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Пассажиру не нужно будет показывать паспорт, достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый пассажир сможет выбрать, как проследовать на посадку - по паспорту или по биометрии.
РоссияЕвгений ЧаркинРЖДПулково (аэропорт)
 
 
