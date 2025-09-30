https://ria.ru/20250930/rospotrebnadzor-2045263605.html

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю - РИА Новости, 30.09.2025

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю

Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю снизился в России на 6,6%, это наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет, также вторую неделю идет падение... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:28:00+03:00

2025-09-30T00:28:00+03:00

2025-09-30T00:28:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю снизился в России на 6,6%, это наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет, также вторую неделю идет падение заболеваемости COVID‑19, за прошлую неделю она снизилась на 10,8%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что в Российской Федерации осенний сезонный рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии начался в начале сентября и продолжался три недели. "На последней неделе сентября регистрируется снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет (-18,6%). Также последние две недели регистрируется снижение заболеваемости COVID‑19. На 39‑й неделе – 13,2 тысячи случаев (-10,8%)", - сообщили журналистам в ведомстве. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 миллиона граждан, что составляет 16,1% от численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призывали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. "По возможности воздерживайтесь от посещения мест массового скопления людей и ограничьте контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250922/liniya-2043414540.html

https://ria.ru/20250919/orvi-2042963853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)