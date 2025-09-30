Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rospotrebnadzor-2045263605.html
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю - РИА Новости, 30.09.2025
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю
Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю снизился в России на 6,6%, это наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет, также вторую неделю идет падение... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:28:00+03:00
2025-09-30T00:28:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю снизился в России на 6,6%, это наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет, также вторую неделю идет падение заболеваемости COVID‑19, за прошлую неделю она снизилась на 10,8%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что в Российской Федерации осенний сезонный рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии начался в начале сентября и продолжался три недели. "На последней неделе сентября регистрируется снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет (-18,6%). Также последние две недели регистрируется снижение заболеваемости COVID‑19. На 39‑й неделе – 13,2 тысячи случаев (-10,8%)", - сообщили журналистам в ведомстве. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 миллиона граждан, что составляет 16,1% от численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре. В ведомстве призывали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. "По возможности воздерживайтесь от посещения мест массового скопления людей и ограничьте контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250922/liniya-2043414540.html
https://ria.ru/20250919/orvi-2042963853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d3704d811ac13e1971a68b7d60a2ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ за неделю

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ снизилась в РФ за неделю на 6,6%

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Показатель заболеваемости ОРВИ за неделю снизился в России на 6,6%, это наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет, также вторую неделю идет падение заболеваемости COVID‑19, за прошлую неделю она снизилась на 10,8%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что в Российской Федерации осенний сезонный рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии начался в начале сентября и продолжался три недели.
Медработник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
22 сентября, 00:34
"На последней неделе сентября регистрируется снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено в возрастной группе 7-14 лет (-18,6%). Также последние две недели регистрируется снижение заболеваемости COVID‑19. На 39‑й неделе – 13,2 тысячи случаев (-10,8%)", - сообщили журналистам в ведомстве.
В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 миллиона граждан, что составляет 16,1% от численности населения страны, добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призывали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры.
"По возможности воздерживайтесь от посещения мест массового скопления людей и ограничьте контакты при появлении признаков недомогания. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью", - отметили в пресс-службе.
Медицинский работник измеряет температуру мужчине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Четыре главных правила, которые помогут справиться с ОРВИ
19 сентября, 19:30
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала