"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией

"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией

Московская рок-команда "Рондо" дала в арт-кластере "Таврида" в Херсонской области концерт в честь третьей годовщины воссоединения региона с Российской... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T23:37:00+03:00

херсонская область

россия

республика крым

владимир сальдо

александр иванов (издатель)

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Московская рок-команда "Рондо" дала в арт-кластере "Таврида" в Херсонской области концерт в честь третьей годовщины воссоединения региона с Российской Федерацией, передает корреспондент РИА Новости. Концерт посетил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Как настроение? Отлично! Несмотря на ветерок, да так в общем-то не очень тепло, но на душе главное у нас тепло. Спасибо вам за то, что вы здесь, вместе с нами, а мы вместе с вами… Вернулись в Россию и сегодня уже третья годовщина. Херсонская область в составе большой, большой, большой семьи, крепкой, снова возрождается… И самое главное, мы одна семья! Спасибо! С праздником вас! И хорошего настроения!", - обратился к собравшимся на праздничном концерте Сальдо. На концерте в поселке Счастливцево, несмотря на холодный ветер и дождливую погоду, собралось несколько сотен местных жителей, подростки занимающиеся в "Тавриде", и дети. В День воссоединения Херсонскую область впервые посетила рок-группа "Рондо", которая стала хедлайнером мероприятия. "Херсонская область встретила нас замечательно. Люди, самое главное, люди - золото!.. Возможность посмотреть, приехать с территории Крыма на эту территорию, на континент, очень интересно. Никогда здесь не были. Прежде всего (хочется) поздравить всех с воссоединением!" - сказал журналистам лидер группы "Рондо" Александр Иванов. Музыкант отметил, что благодаря воссоединению с Россией, жители Херсонской области имеют возможность беспрепятственно говорить на родном для них русском языке, а молодежь области может реализовывать свои творческие таланты и потенциал, в частности, в арт-кластере "Таврида" в поселке Счастливцево. "Русские люди смогут теперь общаться на своем родном языке. Жить достойно. Быть в общей семье наших народов. Скорее всего, это можно воспринимать как возвращение к своим историческим корням. И самое главное, что русские люди, русского мира, будет жить счастливо, без войны, вместе", - подытожил рок-артист. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

херсонская область

россия

республика крым

