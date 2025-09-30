Рейтинг@Mail.ru
"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rondo-2045526735.html
"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией
"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией - РИА Новости, 30.09.2025
"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией
Московская рок-команда "Рондо" дала в арт-кластере "Таврида" в Херсонской области концерт в честь третьей годовщины воссоединения региона с Российской... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:37:00+03:00
2025-09-30T23:37:00+03:00
херсонская область
россия
республика крым
владимир сальдо
александр иванов (издатель)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Московская рок-команда "Рондо" дала в арт-кластере "Таврида" в Херсонской области концерт в честь третьей годовщины воссоединения региона с Российской Федерацией, передает корреспондент РИА Новости. Концерт посетил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Как настроение? Отлично! Несмотря на ветерок, да так в общем-то не очень тепло, но на душе главное у нас тепло. Спасибо вам за то, что вы здесь, вместе с нами, а мы вместе с вами… Вернулись в Россию и сегодня уже третья годовщина. Херсонская область в составе большой, большой, большой семьи, крепкой, снова возрождается… И самое главное, мы одна семья! Спасибо! С праздником вас! И хорошего настроения!", - обратился к собравшимся на праздничном концерте Сальдо. На концерте в поселке Счастливцево, несмотря на холодный ветер и дождливую погоду, собралось несколько сотен местных жителей, подростки занимающиеся в "Тавриде", и дети. В День воссоединения Херсонскую область впервые посетила рок-группа "Рондо", которая стала хедлайнером мероприятия. "Херсонская область встретила нас замечательно. Люди, самое главное, люди - золото!.. Возможность посмотреть, приехать с территории Крыма на эту территорию, на континент, очень интересно. Никогда здесь не были. Прежде всего (хочется) поздравить всех с воссоединением!" - сказал журналистам лидер группы "Рондо" Александр Иванов. Музыкант отметил, что благодаря воссоединению с Россией, жители Херсонской области имеют возможность беспрепятственно говорить на родном для них русском языке, а молодежь области может реализовывать свои творческие таланты и потенциал, в частности, в арт-кластере "Таврида" в поселке Счастливцево. "Русские люди смогут теперь общаться на своем родном языке. Жить достойно. Быть в общей семье наших народов. Скорее всего, это можно воспринимать как возвращение к своим историческим корням. И самое главное, что русские люди, русского мира, будет жить счастливо, без войны, вместе", - подытожил рок-артист. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240928/regiony-1975291308.html
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045509322.html
херсонская область
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В новых регионах отпраздновали День воссоединения с Россией
Гигантский флаг России развернули в Геническе Херсонской области. На стадионе "Строитель" собрались несколько сотен местных жителей и юных спортсменов. После торжественного построения и спортивного шествия участники праздничного мероприятия развернули большой российский триколор и флаг Херсонской области с черным двуглавым орлом на золотом щите. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ", а для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
2025-09-30T23:37
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, республика крым, владимир сальдо, александр иванов (издатель)
Херсонская область , Россия, Республика Крым, Владимир Сальдо, Александр Иванов (издатель)
"Рондо" дала концерт в честь воссоединения Херсонской области с Россией

Рок-группа «Рондо» дала концерт в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Московская рок-команда "Рондо" дала в арт-кластере "Таврида" в Херсонской области концерт в честь третьей годовщины воссоединения региона с Российской Федерацией, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт посетил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Как настроение? Отлично! Несмотря на ветерок, да так в общем-то не очень тепло, но на душе главное у нас тепло. Спасибо вам за то, что вы здесь, вместе с нами, а мы вместе с вами… Вернулись в Россию и сегодня уже третья годовщина. Херсонская область в составе большой, большой, большой семьи, крепкой, снова возрождается… И самое главное, мы одна семья! Спасибо! С праздником вас! И хорошего настроения!", - обратился к собравшимся на праздничном концерте Сальдо.
На концерте в поселке Счастливцево, несмотря на холодный ветер и дождливую погоду, собралось несколько сотен местных жителей, подростки занимающиеся в "Тавриде", и дети. В День воссоединения Херсонскую область впервые посетила рок-группа "Рондо", которая стала хедлайнером мероприятия.
"Херсонская область встретила нас замечательно. Люди, самое главное, люди - золото!.. Возможность посмотреть, приехать с территории Крыма на эту территорию, на континент, очень интересно. Никогда здесь не были. Прежде всего (хочется) поздравить всех с воссоединением!" - сказал журналистам лидер группы "Рондо" Александр Иванов.
Никосия - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией
28 сентября 2024, 23:14
Музыкант отметил, что благодаря воссоединению с Россией, жители Херсонской области имеют возможность беспрепятственно говорить на родном для них русском языке, а молодежь области может реализовывать свои творческие таланты и потенциал, в частности, в арт-кластере "Таврида" в поселке Счастливцево.
"Русские люди смогут теперь общаться на своем родном языке. Жить достойно. Быть в общей семье наших народов. Скорее всего, это можно воспринимать как возвращение к своим историческим корням. И самое главное, что русские люди, русского мира, будет жить счастливо, без войны, вместе", - подытожил рок-артист.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо про следующий День Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Следующий День Победы можно будет встретить в Херсоне, заявил Сальдо
Вчера, 20:48
 
Херсонская областьРоссияРеспублика КрымВладимир СальдоАлександр Иванов (издатель)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала