Сын Трампа рассказал, как демократы пытались добиться развода его отца

Сын Трампа обвинил демократов в попытке развести его отца с супругой Меланьей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что демократы в ходе расследования в отношении его отца пытались добиться его развода с первой леди США Меланьей Трамп.
В интервью телеканалу Newsmax Эрик Трамп обвинил демократов в том, что они дважды пытались объявить его отцу импичмент, а также преследовали его за ложную информацию о России, что, по его утверждению, было профинансировано бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон.
"Он самый узнаваемый человек в мире. Они опубликовали его магшот, хотя в этом не было необходимости. Это привело к чудовищным последствиям для него. Они снова и снова затыкали ему рот, обыскали его дом, обыскали Мар-а-Лаго. Они пытались добиться его развода, пытались разлучить нашу семью. Они пытались преследовать наших сотрудников. Они совершили атаку на нас. Они пытались обанкротить нашу компанию. Они лишили нас платформы, отобрали у меня и Trump Organization все банковские счета", - заявил он.
Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.
