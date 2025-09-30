https://ria.ru/20250930/rakety-2045367345.html

В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"

В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" - РИА Новости, 30.09.2025

В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"

Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T14:15:00+03:00

2025-09-30T14:15:00+03:00

2025-09-30T14:15:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он. Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет. "Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник. Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250929/peskov-2045087120.html

https://ria.ru/20250929/pushki-2045179381.html

https://ria.ru/20250930/rakety-2045354263.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, нато