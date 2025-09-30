Рейтинг@Mail.ru
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" - РИА Новости, 30.09.2025
14:15 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rakety-2045367345.html
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" - РИА Новости, 30.09.2025
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"
Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
украина
сша
россия
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он. Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет. "Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник. Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, нато
В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"

Келлог: вопрос о поставках Киеву ракет «Томагавк» пока остается открытым

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Вопрос о возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" пока остаётся открытым, никакого решения по нему принято не было, заявил cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
По словам Келлога, просьба о поставке ракет "Томагавк" прозвучала со стороны Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдёт, ни о том, что этого не произойдёт. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса", - отметил он.
Келлог добавил, что интерес к теме вызван возможностями самих ракет.
"Это очень передовая ракетная система в Соединённых Штатах. Вероятно, одна из наших самых современных систем. И, как вы всегда читаете об этом, когда мы наносим военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты "Томагавк", - сказал спецпосланник.
Он также подчеркнул, что окончательное решение по вопросу поставок примет Трамп как главнокомандующий.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООННАТО
 
 
