ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
2025-09-30T16:44:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один - над Курской, сообщает Минобороны РФ. "Тридцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
