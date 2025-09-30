Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
16:44 30.09.2025
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один - над Курской, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один - над Курской, сообщает Минобороны РФ. "Тридцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
белгородская область
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один - над Курской, сообщает Минобороны РФ.
"Тридцатого сентября 2025 года в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
