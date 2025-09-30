https://ria.ru/20250930/pvo-2045333360.html
В Сумской области мужчина получил ранение из-за работы украинской ПВО
В Сумской области мужчина получил ранение из-за работы украинской ПВО - РИА Новости, 30.09.2025
В Сумской области мужчина получил ранение из-за работы украинской ПВО
Мужчина получил ранение в центре Конотопа в Сумской области на Украине в результате работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в центре Конотопа в Сумской области на Украине в результате работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Артем Семенихин. "В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. На Украине для борьбы с дронами, помимо зенитно-ракетных комплексов и истребителей, применяют крупнокалиберные пулеметы.
