В Сумской области мужчина получил ранение из-за работы украинской ПВО

Мужчина получил ранение в центре Конотопа в Сумской области на Украине в результате работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в центре Конотопа в Сумской области на Украине в результате работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Артем Семенихин. "В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО", - написал Семенихин в своем Telegram-канале. На Украине для борьбы с дронами, помимо зенитно-ракетных комплексов и истребителей, применяют крупнокалиберные пулеметы.

