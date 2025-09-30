https://ria.ru/20250930/putin-2045350729.html

Путин приедет на конференцию "Валдай"

Путин приедет на конференцию "Валдай"

Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

