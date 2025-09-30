Рейтинг@Mail.ru
Путин приедет на конференцию "Валдай"
30.09.2025
Путин приедет на конференцию "Валдай"
Путин приедет на конференцию "Валдай" - РИА Новости, 30.09.2025
Путин приедет на конференцию "Валдай"
Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.09.2025
владимир путин
россия
сергей лавров
политика
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
владимир путин, россия, сергей лавров, политика
Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Политика
Путин приедет на конференцию "Валдай"

Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приедет на конференцию "Валдай" 2 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Главное событие будет послезавтра, когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная и ждем вопросов и ответов нашего президента", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Политика
 
 
