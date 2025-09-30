Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии
10:08 30.09.2025
Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников России, которые участвовали в Открытой международной астрономической олимпиаде в Образовательном центре "Сириус", отметив, что они продемонстрировали глубокие, основательные знания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей в Образовательном центре "Сириус". Искренне рад, что вы достойно выдержали серьёзную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплочённость, стали триумфаторами этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что завоёванные медали ‒ заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремлённость. И конечно, по словам Путина, это замечательный подарок педагогам, наставникам, родителям, всем, кто поддерживал школьников на пути к успеху. "Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил он.
Сборная России на Открытой международной олимпиаде по астрономии
© пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сборная России на Открытой международной олимпиаде по астрономии
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников России, которые участвовали в Открытой международной астрономической олимпиаде в Образовательном центре "Сириус", отметив, что они продемонстрировали глубокие, основательные знания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей в Образовательном центре "Сириус". Искренне рад, что вы достойно выдержали серьёзную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплочённость, стали триумфаторами этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что завоёванные медали ‒ заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремлённость. И конечно, по словам Путина, это замечательный подарок педагогам, наставникам, родителям, всем, кто поддерживал школьников на пути к успеху.
"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил он.
Российская команда, занявшая первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Российские школьники выиграли Олимпиаду по экологии в Сириусе
19 сентября, 23:11
 
