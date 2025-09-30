https://ria.ru/20250930/putin-2045304541.html

Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников России, которые участвовали в Открытой международной астрономической олимпиаде в Образовательном центре "Сириус", отметив, что они продемонстрировали глубокие, основательные знания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей в Образовательном центре "Сириус". Искренне рад, что вы достойно выдержали серьёзную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплочённость, стали триумфаторами этих престижных интеллектуальных соревнований", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что завоёванные медали ‒ заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремлённость. И конечно, по словам Путина, это замечательный подарок педагогам, наставникам, родителям, всем, кто поддерживал школьников на пути к успеху. "Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил он.

