Россия решит все задачи по развитию новых регионов, подчеркнул Путин
2025-09-30T00:17:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия решит все задачи по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, работа предстоит большая, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент отметил, что в программу социально-экономического развития этих территорий включились все регионы России. "Да, еще предстоит большая работа. Но все поставленные задачи мы, безусловно, решим", - заверил Путин. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Новости
ru-RU
