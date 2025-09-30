https://ria.ru/20250930/putin-2045262919.html

Россия решит все задачи по развитию новых регионов, подчеркнул Путин

Россия решит все задачи по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, работа предстоит большая, подчеркнул президент... РИА Новости, 30.09.2025

россия

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия решит все задачи по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, работа предстоит большая, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент отметил, что в программу социально-экономического развития этих территорий включились все регионы России. "Да, еще предстоит большая работа. Но все поставленные задачи мы, безусловно, решим", - заверил Путин. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

2025

