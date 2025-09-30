https://ria.ru/20250930/putin-2045262792.html

Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин

Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2025

Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин

России в новых регионах предстоит не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:16:00+03:00

2025-09-30T00:16:00+03:00

2025-09-30T00:16:00+03:00

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. России в новых регионах предстоит не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. В числе насущных проблем развития этих регионов президент назвал вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины. "При этом нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20250930/putin-2045262371.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин