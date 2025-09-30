https://ria.ru/20250930/putin-2045262792.html
Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин
Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2025
Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин
России в новых регионах предстоит не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:16:00+03:00
2025-09-30T00:16:00+03:00
2025-09-30T00:16:00+03:00
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. России в новых регионах предстоит не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. В числе насущных проблем развития этих регионов президент назвал вопросы надежного водоснабжения, доступности качественной медицины. "При этом нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20250930/putin-2045262371.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался, заявил Путин
Путин: инфраструктурой в Донбассе десятилетиями никто не занимался