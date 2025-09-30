Рейтинг@Mail.ru
00:15 30.09.2025
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к плечу, ее обустраивать. "Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство. Преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал глава государства в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, который отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к плечу, ее обустраивать.
"Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство. Преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал глава государства в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, который отмечается 30 сентября.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Путин отметил, что выбор Донбасса защищает вся Россия
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
