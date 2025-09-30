https://ria.ru/20250930/putin-2045262660.html

Путин назвал Россию великой и независимой страной

Путин назвал Россию великой и независимой страной - РИА Новости, 30.09.2025

Путин назвал Россию великой и независимой страной

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к плечу, ее обустраивать. "Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство. Преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал глава государства в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, который отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

