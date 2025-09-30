https://ria.ru/20250930/putin-2045262660.html
Путин назвал Россию великой и независимой страной
Путин назвал Россию великой и независимой страной - РИА Новости, 30.09.2025
Путин назвал Россию великой и независимой страной
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:15:00+03:00
2025-09-30T00:15:00+03:00
2025-09-30T00:15:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044495771_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b3ff76b3d36a6c2150acf330e884fed0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания, и отметил, что россияне продолжат вместе, плечом к плечу, ее обустраивать. "Вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство. Преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал глава государства в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ, который отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20250930/putin-2045262371.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044495771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_a1d16252edc61b594f1474a3b58e30c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин назвал Россию великой и независимой страной
Путин: Россия является великой и независимой страной