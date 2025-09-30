https://ria.ru/20250930/putin-2045262088.html

Путин рассказал о возрождении исконных русских земель Донбасса

Путин рассказал о возрождении исконных русских земель Донбасса - РИА Новости, 30.09.2025

Путин рассказал о возрождении исконных русских земель Донбасса

Вся Россия включилась в программу возрождения исконных исторических русских земель Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:13:00+03:00

2025-09-30T00:13:00+03:00

2025-09-30T00:13:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вся Россия включилась в программу возрождения исконных исторических русских земель Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. В этих регионах, отметил президент, нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто не занимался. "Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути - возрождения наших исконных исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20250925/regiony-2044391014.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин