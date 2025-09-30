https://ria.ru/20250930/putin-2045261962.html
Россияне сражаются и побеждают, отстаивая единство, заявил Путин
2025-09-30T00:12:00+03:00
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россияне сражаются и побеждают, отстаивая единство, национальные интересы и ценности, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник обратился с поздравлением к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. "Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы. Сражаемся и побеждаем. Отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности. Русский язык, традиции, культуру и веру. Наше священное право - чтить подвиги своих предков, многих поколений истинных патриотов России, воинов и тружеников", - сказал глава государства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
