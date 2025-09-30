https://ria.ru/20250930/putin-2045261836.html
Россия гордится воссоединением с новыми регионами, заявил Путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия гордится воссоединением с новыми регионами, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник обратился с поздравлением к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. "Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе", - сказал глава государства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
