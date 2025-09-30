Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал раскрыть потенциал новых регионов России - РИА Новости, 30.09.2025
00:10 30.09.2025
Путин пообещал раскрыть потенциал новых регионов России
Власти России обеспечат условия, чтобы раскрыть колоссальный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциалы новых регионов страны, заверил президент РФ РИА Новости, 30.09.2025
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России обеспечат условия, чтобы раскрыть колоссальный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциалы новых регионов страны, заверил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. Президент пообещал, что Россия решит все поставленные задачи по развитию этих регионов. "Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии - промышленный, аграрный, научный, культурный. Чтобы здесь создавались новые семьи, люди растили и воспитывали своих детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", - заявил Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России обеспечат условия, чтобы раскрыть колоссальный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциалы новых регионов страны, заверил президент РФ Владимир Путин.
Об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается 30 сентября. Президент пообещал, что Россия решит все поставленные задачи по развитию этих регионов.
"Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии - промышленный, аграрный, научный, культурный. Чтобы здесь создавались новые семьи, люди растили и воспитывали своих детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", - заявил Путин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых субъектах страны - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин рассказал о строительстве инфраструктуры в новых регионах
30 сентября 2024, 16:25
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
