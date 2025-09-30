https://ria.ru/20250930/putin-2045261534.html
Путин заявил о самостоятельности выбора жителей новых регионов
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самостоятельно и свободно определили свое будущее, приняв решение быть с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самостоятельно и свободно определили свое будущее, приняв решение быть с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник обратился с поздравлением к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. "Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - подчеркнул глава государства. Президент добавил, что жители РФ поддержали это решение. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
