Путин рассказал о развитии новых регионов России
00:10 30.09.2025
Путин рассказал о развитии новых регионов России
Более 23,5 тысяч жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тысячи километров автодорог было построено и отремонтировано в новых регионах России с 2022 года
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 23,5 тысяч жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тысячи километров автодорог было построено и отремонтировано в новых регионах России с 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент подчеркнул, что в программу социально-экономического развития этих территорий включились все регионы России. "Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке, с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысяч различных объектов на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин. Речь идет о жилых домах и школах, современных медицинских учреждениях, спортивных комплексах и передовых молодежных центрах, уточнил президент. "Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог", - добавил он. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 23,5 тысяч жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тысячи километров автодорог было построено и отремонтировано в новых регионах России с 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент подчеркнул, что в программу социально-экономического развития этих территорий включились все регионы России.
Путин уверен, что безопасность России будет надежно обеспечена
00:08
"Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке, с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысяч различных объектов на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.
Речь идет о жилых домах и школах, современных медицинских учреждениях, спортивных комплексах и передовых молодежных центрах, уточнил президент.
"Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог", - добавил он.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
 
 
