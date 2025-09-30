https://ria.ru/20250930/putin-2045261341.html

Путин рассказал о развитии новых регионов России

2025-09-30T00:10:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893378927_0:343:2972:2015_1920x0_80_0_0_c22205597c47705019917f7c317d3ee6.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 23,5 тысяч жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тысячи километров автодорог было построено и отремонтировано в новых регионах России с 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент подчеркнул, что в программу социально-экономического развития этих территорий включились все регионы России. "Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке, с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысяч различных объектов на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин. Речь идет о жилых домах и школах, современных медицинских учреждениях, спортивных комплексах и передовых молодежных центрах, уточнил президент. "Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог", - добавил он. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

2025

