Путин уверен, что безопасность России будет надежно обеспечена - РИА Новости, 30.09.2025
00:08 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/putin-2045261012.html
Путин уверен, что безопасность России будет надежно обеспечена
Президент РФ Владимир Путин уверен, что благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется... РИА Новости, 30.09.2025
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь", - сказал Путин, отдельно обращаясь к военнослужащим. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир.
Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь", - сказал Путин, отдельно обращаясь к военнослужащим.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине
00:06
 
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
