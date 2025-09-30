https://ria.ru/20250930/putin-2045261012.html

Путин уверен, что безопасность России будет надежно обеспечена

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь", - сказал Путин, отдельно обращаясь к военнослужащим. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

