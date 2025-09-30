Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/putin-2045260681.html
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине - РИА Новости, 30.09.2025
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине
Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:06:00+03:00
2025-09-30T00:06:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу. "В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине

Путин в День воссоединения новых регионов с Россией поблагодарил военнослужащих

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу.
"В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Все намеченные цели СВО будут достигнуты, заявил Путин
30 сентября 2024, 09:29
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала