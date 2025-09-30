https://ria.ru/20250930/putin-2045260681.html
Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу. "В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
