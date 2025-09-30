https://ria.ru/20250930/putin-2045260681.html

Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине

Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине - РИА Новости, 30.09.2025

Путин поблагодарил военнослужащих за верность Родине

Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:06:00+03:00

2025-09-30T00:06:00+03:00

2025-09-30T00:06:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения новых регионов с Россией отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу. "В этот праздничный день, в год защитника Отечества, с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени. Благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин