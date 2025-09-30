Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 30.09.2025 (обновлено: 00:03 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/putin-2045260376.html
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2025
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:02:00+03:00
2025-09-30T00:03:00+03:00
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045218446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61dd2cb4dd07a64bf333dd0a3a5c7e88.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ."Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", - сказал глава государства в видеообращении.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20250923/putin-2043727623.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обращение Путина по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией
Обращение Путина по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией
2025-09-30T00:02
true
PT4M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045218446_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_731fe837886440b4bd2bc8d190e08706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами

Путин поздравил россиян с днем воссоединения с четырьмя новыми регионами

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ.
"Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", - сказал глава государства в видеообращении.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Путин уделяет приоритетное внимание развитию новых регионов, сообщил Песков
23 сентября, 13:03
 
Владимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала