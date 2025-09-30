https://ria.ru/20250930/putin-2045260376.html
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2025
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ."Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", - сказал глава государства в видеообращении.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
