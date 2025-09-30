Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену

https://ria.ru/20250930/pushilin-2045435921.html

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что его жену попытались обмануть телефонные мошенники. РИА Новости, 30.09.2025

ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что его жену попытались обмануть телефонные мошенники. "Мошенники даже моей супруге дозвонились, и причем они понимали, с кем общаются… Был взломан телефон. Аккаунт в Telegram украли у руководителя города Донецк, чтобы вы понимали. Они (мошенники – ред.) вышли на мою супругу и начали искать моменты для воздействия. Они (мошенники - ред.) очень долго разговаривали, очень долго переключали с одного на другого человека, включали видеосвязь… И, по сути, довели ее до банка, что она могла на безопасный счет перевести деньги. Причем долгий период времени про деньги ничего не говорили… Она (жена – ред.) предполагала это (что разговор с мошенниками – ред.), но они психологическими уловками уходили… Вот такие манипуляции совершались", - рассказал Пушилин на встрече с молодежью в рамках открытия "Дома народов России" в Донецке. Он добавил, что уловки мошенников не сработали, так как его жена поняла, с кем общается, возле порога банка. При этом разговор между ней и мошенниками продолжался несколько часов без перерыва. "Любой человек, неважно кто это, возраст и прочее - на каждого можно найти точки воздействия. Потому что они (мошенники – ред.) могут манипулировать родственниками… Поэтому не застрахован никто от этого", - подытожил глава республики. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ" и презентован интернет-портал проекта, направленный на информирование о том, что народ России и Донбасса - потомки победителей, со времен Великой Отечественной войны по нынешнее время. В самом "Доме народов" также начал работу пресс-центр всероссийского медиа-движения "КИБЕР", где можно получить информацию о профессии журналиста и познакомиться с разными проблемами информационного пространства, начиная от информационной безопасности и заканчивая способами освещения актуальной повестки в стране, также для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России". Среди приглашенных гостей присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации Александр Волошин, руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева и мэр Донецка Алексей Кулемзин.

