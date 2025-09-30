Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/pushilin-2045435921.html
Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену
Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену - РИА Новости, 30.09.2025
Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что его жену попытались обмануть телефонные мошенники. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:57:00+03:00
2025-09-30T15:57:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
игорь баринов
александр волошин
telegram
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a569fc1b7a44088a5709b52d0eecc5c6.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что его жену попытались обмануть телефонные мошенники. "Мошенники даже моей супруге дозвонились, и причем они понимали, с кем общаются… Был взломан телефон. Аккаунт в Telegram украли у руководителя города Донецк, чтобы вы понимали. Они (мошенники – ред.) вышли на мою супругу и начали искать моменты для воздействия. Они (мошенники - ред.) очень долго разговаривали, очень долго переключали с одного на другого человека, включали видеосвязь… И, по сути, довели ее до банка, что она могла на безопасный счет перевести деньги. Причем долгий период времени про деньги ничего не говорили… Она (жена – ред.) предполагала это (что разговор с мошенниками – ред.), но они психологическими уловками уходили… Вот такие манипуляции совершались", - рассказал Пушилин на встрече с молодежью в рамках открытия "Дома народов России" в Донецке. Он добавил, что уловки мошенников не сработали, так как его жена поняла, с кем общается, возле порога банка. При этом разговор между ней и мошенниками продолжался несколько часов без перерыва. "Любой человек, неважно кто это, возраст и прочее - на каждого можно найти точки воздействия. Потому что они (мошенники – ред.) могут манипулировать родственниками… Поэтому не застрахован никто от этого", - подытожил глава республики. В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ" и презентован интернет-портал проекта, направленный на информирование о том, что народ России и Донбасса - потомки победителей, со времен Великой Отечественной войны по нынешнее время. В самом "Доме народов" также начал работу пресс-центр всероссийского медиа-движения "КИБЕР", где можно получить информацию о профессии журналиста и познакомиться с разными проблемами информационного пространства, начиная от информационной безопасности и заканчивая способами освещения актуальной повестки в стране, также для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России". Среди приглашенных гостей присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации Александр Волошин, руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева и мэр Донецка Алексей Кулемзин.
https://ria.ru/20250930/mvd-2045293254.html
https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997708597.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_af237366f6b515d0a80b14ae2290be2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, игорь баринов, александр волошин, telegram, мошенники
Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Игорь Баринов, Александр Волошин, Telegram, мошенники
Пушилин рассказал о попытке телефонных мошенников обмануть его жену

Пушилин рассказал, как телефонные мошенники довели его супругу до банка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредседатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что его жену попытались обмануть телефонные мошенники.
«
"Мошенники даже моей супруге дозвонились, и причем они понимали, с кем общаются… Был взломан телефон. Аккаунт в Telegram украли у руководителя города Донецк, чтобы вы понимали. Они (мошенники – ред.) вышли на мою супругу и начали искать моменты для воздействия. Они (мошенники - ред.) очень долго разговаривали, очень долго переключали с одного на другого человека, включали видеосвязь… И, по сути, довели ее до банка, что она могла на безопасный счет перевести деньги. Причем долгий период времени про деньги ничего не говорили… Она (жена – ред.) предполагала это (что разговор с мошенниками – ред.), но они психологическими уловками уходили… Вот такие манипуляции совершались", - рассказал Пушилин на встрече с молодежью в рамках открытия "Дома народов России" в Донецке.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
МВД рассказало о психологических приемах мошенников
Вчера, 09:07
Он добавил, что уловки мошенников не сработали, так как его жена поняла, с кем общается, возле порога банка. При этом разговор между ней и мошенниками продолжался несколько часов без перерыва.
«
"Любой человек, неважно кто это, возраст и прочее - на каждого можно найти точки воздействия. Потому что они (мошенники – ред.) могут манипулировать родственниками… Поэтому не застрахован никто от этого", - подытожил глава республики.
В День воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ" и презентован интернет-портал проекта, направленный на информирование о том, что народ России и Донбасса - потомки победителей, со времен Великой Отечественной войны по нынешнее время. В самом "Доме народов" также начал работу пресс-центр всероссийского медиа-движения "КИБЕР", где можно получить информацию о профессии журналиста и познакомиться с разными проблемами информационного пространства, начиная от информационной безопасности и заканчивая способами освещения актуальной повестки в стране, также для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
Среди приглашенных гостей присутствовали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации Александр Волошин, руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева и мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала
6 февраля, 12:44
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинИгорь БариновАлександр ВолошинTelegramмошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала