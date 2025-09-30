Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 30.09.2025 (обновлено: 09:53 30.09.2025)
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана,... РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества - мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана. "Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась - продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами", - уточнил глава ДНР.
красный лиман
донецкая народная республика
красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин

Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение, охватывают Красный Лиман

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества - мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана.
"Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась - продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами", - уточнил глава ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
