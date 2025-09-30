https://ria.ru/20250930/pushilin-2045297079.html

ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин

ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025

ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин

После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана,... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T09:31:00+03:00

2025-09-30T09:31:00+03:00

2025-09-30T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

красный лиман

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества - мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана. "Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась - продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами", - уточнил глава ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красный лиман

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы рф