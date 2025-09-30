https://ria.ru/20250930/pushilin-2045297079.html
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. После освобождения Серебрянского лесничества идет продвижение подразделений ВС РФ на краснолиманском направлении ДНР, продолжается охват Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе. И мы увидели, что действительно ситуация меняется после освобождения Серебрянского лесничества - мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои, противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголово, и в районе Дерилово, но тем не менее наши бойцы оказались более настойчивы", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что абсолютно меняется ситуация и в направлении Красного Лимана. "Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась - продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от министерства обороны, я думаю, оно не за горами", - уточнил глава ДНР.
ВС России продолжают охват Красного Лимана, рассказал Пушилин
