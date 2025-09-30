Рейтинг@Mail.ru
Рэпера Diddy хотят приговорить к 11 годам тюрьмы
10:34 30.09.2025
Рэпера Diddy хотят приговорить к 11 годам тюрьмы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прокуроры попросили суд приговорить скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, к не менее 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы. Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. "Прокуроры попросили (у суда - ред.) "тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев" и потребовали у суда наложить на Комбса штраф в размере 500 тысяч долларов", - говорится в материале агентства. Как передает Рейтер, рэперу грозит до 20 лет тюрьмы. Оглашение приговора ожидается третьего октября. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прокуроры попросили суд приговорить скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, к не менее 11 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебные документы.
Ранее присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
"Прокуроры попросили (у суда - ред.) "тюремное заключение сроком не менее 135 месяцев" и потребовали у суда наложить на Комбса штраф в размере 500 тысяч долларов", - говорится в материале агентства.
Как передает Рейтер, рэперу грозит до 20 лет тюрьмы. Оглашение приговора ожидается третьего октября.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отвергает обвинения.
