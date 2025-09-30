Рейтинг@Mail.ru
Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти тигра и лапы медведей - РИА Новости, 30.09.2025
14:44 30.09.2025
Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти тигра и лапы медведей
Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти амурского тигра и лапы медведей, спрятанные в грузовике, возбуждено уголовное дело, сообщает ФТС России. РИА Новости, 30.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти амурского тигра и лапы медведей, спрятанные в грузовике, возбуждено уголовное дело, сообщает ФТС России. "Контрабанду предотвратили в пункте пропуска Полтавка. Иностранный гражданин пытался вывезти дериваты в Китай в грузовом автомобиле. В кабине большегруза обнаружили части амурского тигра – верхнюю, нижнюю челюсти с сохранёнными клыками и резцами, две коленные чашечки, а также десять лап медведей. Товары перемещались в свежезамороженном виде", - говорится в сообщении. Лапы медведей отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Со слов 55-летнего мужчины, дериваты он приобрел у незнакомца, об ограничениях при перемещении через границу знал, поэтому намеренно их спрятал. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда частей особо ценных диких животных". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Мероприятия проводились совместно с пограничным УФСБ России по Приморскому краю. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Иностранец пытался вывезти из Приморья челюсти амурского тигра и лапы медведей

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramЛапы медведей, которые были у задержанного иностранца в пункте пропуска Полтавка
Лапы медведей, которые были у задержанного иностранца в пункте пропуска Полтавка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Лапы медведей, которые были у задержанного иностранца в пункте пропуска Полтавка
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти амурского тигра и лапы медведей, спрятанные в грузовике, возбуждено уголовное дело, сообщает ФТС России.
"Контрабанду предотвратили в пункте пропуска Полтавка. Иностранный гражданин пытался вывезти дериваты в Китай в грузовом автомобиле. В кабине большегруза обнаружили части амурского тигра – верхнюю, нижнюю челюсти с сохранёнными клыками и резцами, две коленные чашечки, а также десять лап медведей. Товары перемещались в свежезамороженном виде", - говорится в сообщении.
Лапы медведей отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Со слов 55-летнего мужчины, дериваты он приобрел у незнакомца, об ограничениях при перемещении через границу знал, поэтому намеренно их спрятал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда частей особо ценных диких животных". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он заключен под стражу.
Мероприятия проводились совместно с пограничным УФСБ России по Приморскому краю.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Приморье задержали авто с частями туши краснокнижного амурского тигра
25 сентября, 08:21
 
КитайРоссияПриморский крайФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
