Экс-замминистра Ярилова обжаловала приговор в Верховном суде

Экс-замминистра Ярилова обжаловала приговор в Верховном суде - РИА Новости, 30.09.2025

Экс-замминистра Ярилова обжаловала приговор в Верховном суде

Защита бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", обжаловала приговор в... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Защита бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, получившей семь лет за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", обжаловала приговор в Верховном суде РФ, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Жалоба зарегистрирована в суде", - сказано в документе. Весной прошлого года Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной в превышении полномочий и приговорил к семи годам колонии. По данным обвинения, она способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд. Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты, а противозаконные действия Яриловой объяснило ее карьеризмом. Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

москва

