Президент Словакии подписал поправки, закрепляющие признание двух полов

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что подписал поправки, закрепляющие в конституции страны признание только двух полов - мужского и женского. РИА Новости, 30.09.2025
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что подписал поправки, закрепляющие в конституции страны признание только двух полов - мужского и женского. Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Документ был отправлен на подпись президенту Словакии. "Сегодня я подписал поправки в конституцию, которые были одобрены 90 голосами депутатов", - сообщил Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник. В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы в конституции теперь будет прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной. * запрещена в РФ как экстремистская.
