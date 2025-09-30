https://ria.ru/20250930/prezident-2045322460.html

Президент Польши ответил на вопрос о своей привычке употреблять снюс

Президент Польши ответил на вопрос о своей привычке употреблять снюс

Президент Польши ответил на вопрос о своей привычке употреблять снюс

Президент Польши Кароль Навроцкий не видит проблемы и повода для скандала в своей привычке употреблять сосательный табак (снюс), в том числе публично, но... РИА Новости, 30.09.2025

ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не видит проблемы и повода для скандала в своей привычке употреблять сосательный табак (снюс), в том числе публично, но обещает когда-нибудь от нее отказаться. Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, предположительно, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило прямо во время дебатов перед выборами. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки. "Забавно, что они (снюсы - ред.) вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд", - заявил Навроцкий в интервью радиостанции Zet. По словам президента, снюсы широко доступны на заправках и во многих сетевых магазинах. "Сигареты считаются нормальным явлением, когда мы курим их на балконе отеля или дома, сигары - это требование международных салонов и дипломатии, но если кто-то берёт снюс, то возникают вопросы и ужасная трагедия. Это смешно. Одни пьют воду и занимаются спортом, другие пьют вино за ужином, третьи курят сигары, четвёртые предпочитают сигареты", - сказал президент, призвав всех соблюдать здоровый образ жизни. Как отметил Навроцкий, он никогда не курил, но пристрастился к снюсам несколько лет назад. "Когда-нибудь я это брошу", - добавил он. Президент также отметил, что он в прекрасной физической форме, и употребление снюса на его здоровье никак не отражается.

польша

2025

