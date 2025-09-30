Рейтинг@Mail.ru
08:24 30.09.2025
В Феодосии потушили пожар на нефтебазе
феодосия
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар емкости на нефтебазе в крымской Феодосии ликвидирован, сообщила во вторник пресс-служба ГУМЧС республики Крым. Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", пожар емкости на нефтебазе в Феодосии был локализован на площади 638 "квадратов", уточнили в МЧС. "В 08.00 возгорание в ГО Феодосия полностью ликвидировано" , - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар емкости на нефтебазе в крымской Феодосии ликвидирован, сообщила во вторник пресс-служба ГУМЧС республики Крым.
Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", пожар емкости на нефтебазе в Феодосии был локализован на площади 638 "квадратов", уточнили в МЧС.
"В 08.00 возгорание в ГО Феодосия полностью ликвидировано" , - говорится в сообщении.
