В Феодосии потушили пожар на нефтебазе
В Феодосии потушили пожар на нефтебазе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар емкости на нефтебазе в крымской Феодосии ликвидирован, сообщила во вторник пресс-служба ГУМЧС республики Крым. Возгорание резервуара с остатками дизельного топлива произошло в Феодосии на территории АО "Морской Нефтяной Терминал", пожар емкости на нефтебазе в Феодосии был локализован на площади 638 "квадратов", уточнили в МЧС. "В 08.00 возгорание в ГО Феодосия полностью ликвидировано" , - говорится в сообщении.
