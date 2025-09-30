https://ria.ru/20250930/povestki-2045260851.html
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам - РИА Новости, 30.09.2025
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:07:00+03:00
2025-09-30T00:07:00+03:00
2025-09-30T02:07:00+03:00
общество
россия
москва
сахалинская область
евгений бурдинский
владимир путин
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5e353f0bfc205a70aecdc9c1a666bc4.jpg
МОСКВА, 30 сентября - РИА Новости. Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном формате, сообщил газете "Красная звезда" генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. В понедельник Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Бурдинский разъяснил, что изменился порядок вручения повесток: теперь они оформляются как в бумажном, так и в электронном виде. Тем не менее, в Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, а также в столице повестки будут отправляться исключительно электронном формате. Информация поступает в общедоступный реестр направленных повесток и считается доставленной гражданину через семь дней после ее размещения в системе.
https://ria.ru/20250930/belousov-2045260519.html
россия
москва
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb562b2c99d579ecaba973ac80c822cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, сахалинская область, евгений бурдинский, владимир путин, красная звезда
Общество, Россия, Москва, Сахалинская область, Евгений Бурдинский, Владимир Путин, Красная звезда
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
Повестки срочникам в трех регионах и Москве будут только электронными