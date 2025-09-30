Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
00:07 30.09.2025 (обновлено: 02:07 30.09.2025)
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам - РИА Новости, 30.09.2025
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сентября - РИА Новости. Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном формате, сообщил газете "Красная звезда" генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. В понедельник Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Бурдинский разъяснил, что изменился порядок вручения повесток: теперь они оформляются как в бумажном, так и в электронном виде. Тем не менее, в Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, а также в столице повестки будут отправляться исключительно электронном формате. Информация поступает в общедоступный реестр направленных повесток и считается доставленной гражданину через семь дней после ее размещения в системе.
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам

Повестки срочникам в трех регионах и Москве будут только электронными

Солдаты-срочники
© РИА Новости / Александр Кряжев
Солдаты-срочники. Архивное фото
МОСКВА, 30 сентября - РИА Новости. Осенью 2025 года повестки для призывников в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской области и на Сахалине будут выдаваться исключительно в электронном формате, сообщил газете "Красная звезда" генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
В понедельник Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Бурдинский разъяснил, что изменился порядок вручения повесток: теперь они оформляются как в бумажном, так и в электронном виде. Тем не менее, в Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, а также в столице повестки будут отправляться исключительно электронном формате.
Информация поступает в общедоступный реестр направленных повесток и считается доставленной гражданину через семь дней после ее размещения в системе.
