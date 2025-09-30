https://ria.ru/20250930/posol-2045293785.html

Протесты на Филиппинах и в Непале не связаны между собой, заявил посол

Протесты на Филиппинах и в Непале не связаны между собой, заявил посол

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Протестные акции на Филиппинах и события в Непале не связаны, поскольку страны действуют в разных условиях, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Я не думаю, что есть прямая связь, поскольку разные страны действуют в разных условиях. В случае Филиппин внутренней проблемой была коррупция", - заявил Байлен. По его словам, упоминания в соцсетях о протестах в Индонезии и Непале могли сыграть роль "вдохновения" для участников манифестаций, но не прямой координации. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). После начала протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако выступления не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Число погибших в результате протестов "поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.

