Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг протестов на Филиппинах контролируется властями, угроз для туристов нет, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Я думаю, сейчас худшее позади… Что касается порядка и безопасности - всё под контролем. Не было сообщений о том, что пострадали туристы или иностранцы", - сказал Байлен. Он добавил, что российские туристы и проживающие в стране россияне также не пострадали. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 1 октября.

