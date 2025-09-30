Рейтинг@Mail.ru
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол
08:14 30.09.2025
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2025
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол
Ситуация вокруг протестов на Филиппинах контролируется властями, угроз для туристов нет, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. РИА Новости, 30.09.2025
в мире
филиппины
россия
манила
игорь байлен (посол филиппин в россии)
фердинанд маркос
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг протестов на Филиппинах контролируется властями, угроз для туристов нет, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Я думаю, сейчас худшее позади… Что касается порядка и безопасности - всё под контролем. Не было сообщений о том, что пострадали туристы или иностранцы", - сказал Байлен. Он добавил, что российские туристы и проживающие в стране россияне также не пострадали. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
филиппины
россия
манила
в мире, филиппины, россия, манила, игорь байлен (посол филиппин в россии), фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Россия, Манила, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Фердинанд Маркос
Угрозы для туристов в связи с протестами на Филиппинах нет, заявил посол

Посол Байлен: ситуация вокруг протестов на Филиппинах контролируется властями

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ситуация вокруг протестов на Филиппинах контролируется властями, угроз для туристов нет, сообщил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
"Я думаю, сейчас худшее позади… Что касается порядка и безопасности - всё под контролем. Не было сообщений о том, что пострадали туристы или иностранцы", - сказал Байлен.
Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию, сообщил посол
Вчера, 06:16
Он добавил, что российские туристы и проживающие в стране россияне также не пострадали.
Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек.
На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
Участники протестов на Филиппинах планировали поджечь резиденцию президента
22 сентября, 19:40
 
