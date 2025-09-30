Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили об обнаружении очередного упавшего дрона
23:15 30.09.2025 (обновлено: 23:50 30.09.2025)
В Польше заявили об обнаружении очередного упавшего дрона
В гмине Плосница недалеко от Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве обнаружили еще один неопознанный беспилотник, передает польская радиостанция RMF FM.
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. В гмине Плосница недалеко от Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве обнаружили еще один неопознанный беспилотник, передает польская радиостанция RMF FM. &quot;Состояние дрона говорит в пользу того, что это одна из машин, которые влетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября&quot;, — говорится в сообщении. По данным радиостанции, БПЛА нашел комбайнер во время полевых работ на кукурузном поле. Военная жандармерия, в свою очередь, сообщила об обнаружении неопознанного летательного аппарата. "Отдел военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора отдела по военным делам проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта", — отметили там. Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной. Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи. Обвинения России в нарушении воздушных границ В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник отметил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна. Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств. В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
© AP Photo / STRСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника, 10 сентября 2025 года
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника, 10 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / STR
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника, 10 сентября 2025 года. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. В гмине Плосница недалеко от Дзялдово в Варминьско-Мазурском воеводстве обнаружили еще один неопознанный беспилотник, передает польская радиостанция RMF FM.
«

"Состояние дрона говорит в пользу того, что это одна из машин, которые влетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября", — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, БПЛА нашел комбайнер во время полевых работ на кукурузном поле. Военная жандармерия, в свою очередь, сообщила об обнаружении неопознанного летательного аппарата.
"Отдел военной жандармерии в Эльблонге под руководством прокурора отдела по военным делам проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта", — отметили там.
Десятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он голословно обвинил в случившемся Москву, утверждая, что границу пересекли 19 летательных аппаратов. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Обвинения России в нарушении воздушных границ

В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать "российские самолеты", если они окажутся в воздушном пространстве альянса. С этим высказыванием он выступил после череды "инцидентов", в которых члены организации бездоказательно обвинили Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник отметил, что Россия в случае попыток сбивать объекты в ее воздушном пространстве отреагирует как суверенная страна.
Датская полиция 22 сентября заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением", а премьер Метте Фредериксен — "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время. Она не исключила причастности России, не приведя при этом никаких доказательств.
В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН из-за "инцидента", доказательств которого представлено также не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
