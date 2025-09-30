https://ria.ru/20250930/polsha-2045417405.html

"Что он несет?" Слова Туска о конфликте с Россией возмутили поляков

2025-09-30

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заявление премьер-министра Дональда Туска о конфликте с Россией вызвало возмущение в Польше, свои комментарии пользователи оставили под видео на официальном YouTube-канале политика. "Бери своего сына и отправляйся воевать", — написал один из них. "Что он несет? Кто-нибудь остановите этого провокатора!" — возмутился другой комментатор. "Господин премьер-министр, наденьте сапоги и боритесь с Россией. Вы постоянно защищаете интересы, но не свои собственные!" — призвал еще один пользователь. "Он хочет польской крови во имя интересов мировой финансовой элиты и глобалистов, которых от банкротства может спасти только ограбление России", — заключил читатель. Ранее Туск заявил, что Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией. По его словам, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное трансатлантическое сообщество осознать, что это война. В сентябре в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

