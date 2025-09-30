Рейтинг@Mail.ru
В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов
30.09.2025
В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов
В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов - РИА Новости, 30.09.2025
В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов
Правительство Польши хочет повысить налог на прибыль для банков ради финансирования военных расходов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:08:00+03:00
2025-09-30T15:08:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
нато
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство Польши хочет повысить налог на прибыль для банков ради финансирования военных расходов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина. "Я благодарю министра финансов и экономики Анджей Доманьского за смелость. Я говорю о проекте налогообложения банков. Гигантские инвестиции в нашу армию приводят к тому, что нам попросту надо больше денег", - сказал Туск. Он уточнил, что в 2026 году налог CIT (налог на прибыль стандартная ставка которого составляет 19%) для польских банках хотят установить на уровне 30%. "Такова жестокая правда. И мы очень хотим избежать обложения польских семей высшими налогами. Это повод, по которому министр решился на предложение, чтобы CIT для банков на 2026 год составил 30%, а позже регрессивно - 26% в 2027 и 23% в 2028", - добавил Туск. "Лучше обложить налогом банки, чем польские семьи, тем более, что банки находятся в очень хорошей финансовой форме. Кого обложить налогом, как не тех, которые имеют этих денег больше других?" - отметил он. На будущий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов или 4,8% ВВП), что делает страну одной из лидирующих по удельной доле оборонных расходов в НАТО.
польша
польша, дональд туск, нато
В мире, Польша, Дональд Туск, НАТО
В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов

В Польше призвали повысить налог на прибыль для банков ради финансирования армии

Польские военные во время учений
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные во время учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство Польши хочет повысить налог на прибыль для банков ради финансирования военных расходов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
«
"Я благодарю министра финансов и экономики Анджей Доманьского за смелость. Я говорю о проекте налогообложения банков. Гигантские инвестиции в нашу армию приводят к тому, что нам попросту надо больше денег", - сказал Туск.
Он уточнил, что в 2026 году налог CIT (налог на прибыль стандартная ставка которого составляет 19%) для польских банках хотят установить на уровне 30%.
«
"Такова жестокая правда. И мы очень хотим избежать обложения польских семей высшими налогами. Это повод, по которому министр решился на предложение, чтобы CIT для банков на 2026 год составил 30%, а позже регрессивно - 26% в 2027 и 23% в 2028", - добавил Туск.
"Лучше обложить налогом банки, чем польские семьи, тем более, что банки находятся в очень хорошей финансовой форме. Кого обложить налогом, как не тех, которые имеют этих денег больше других?" - отметил он.
На будущий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов или 4,8% ВВП), что делает страну одной из лидирующих по удельной доле оборонных расходов в НАТО.
В миреПольшаДональд ТускНАТО
 
 
