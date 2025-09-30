В Польше хотят повысить налог на прибыль для банков ради военных расходов
В Польше призвали повысить налог на прибыль для банков ради финансирования армии
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство Польши хочет повысить налог на прибыль для банков ради финансирования военных расходов, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
"Я благодарю министра финансов и экономики Анджей Доманьского за смелость. Я говорю о проекте налогообложения банков. Гигантские инвестиции в нашу армию приводят к тому, что нам попросту надо больше денег", - сказал Туск.
Он уточнил, что в 2026 году налог CIT (налог на прибыль стандартная ставка которого составляет 19%) для польских банках хотят установить на уровне 30%.
"Такова жестокая правда. И мы очень хотим избежать обложения польских семей высшими налогами. Это повод, по которому министр решился на предложение, чтобы CIT для банков на 2026 год составил 30%, а позже регрессивно - 26% в 2027 и 23% в 2028", - добавил Туск.
"Лучше обложить налогом банки, чем польские семьи, тем более, что банки находятся в очень хорошей финансовой форме. Кого обложить налогом, как не тех, которые имеют этих денег больше других?" - отметил он.