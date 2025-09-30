Рейтинг@Mail.ru
Польша может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:24 30.09.2025 (обновлено: 18:25 30.09.2025)
Польша может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польша может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польские прокуратура и суд будут решать вопрос об экстрадиции в Германию подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира З, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии. "Гражданин Украины Владимир З. задержан в Прушкове под Варшавой. Он уже доставлен в Варшаву в прокуратуру. В отношении него будет проведена экстрадиционная процедура", - рассказал собеседник агентства. По его словам, сначала прокуратура "изучит запрос Германии на экстрадицию, после чего передаст его в суд, который примет окончательное решение". В свою очередь адвокат Владимира З. Тынотеуш Папроцкий заявил журналистам, что "пока не уверен", принимал ли его клиент участие в теракте, о котором идет речь. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Польские прокуратура и суд будут решать вопрос об экстрадиции в Германию подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира З, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы.
Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
"Гражданин Украины Владимир З. задержан в Прушкове под Варшавой. Он уже доставлен в Варшаву в прокуратуру. В отношении него будет проведена экстрадиционная процедура", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сначала прокуратура "изучит запрос Германии на экстрадицию, после чего передаст его в суд, который примет окончательное решение".
В свою очередь адвокат Владимира З. Тынотеуш Папроцкий заявил журналистам, что "пока не уверен", принимал ли его клиент участие в теракте, о котором идет речь.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
