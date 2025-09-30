Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши назвал подход Трампа к поставкам оружия Киеву коммерческим - РИА Новости, 30.09.2025
10:36 30.09.2025
Глава МИД Польши назвал подход Трампа к поставкам оружия Киеву коммерческим
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп применяет коммерческий подход к поставкам вооружения Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио. "Предыдущая администрация (США – ред.) финансировала американское оружие, которое поставлялось на Украину, а сейчас подход – коммерческий. Пожалуйста, мы вам продадим, но вы заплатите", - сказал Сикорский. При этом он считает, что при таком подходе Европа будет вынуждена поставлять Украине еще больше оружия. "Европа, которая профинансировала наибольшую часть функционирования украинского государства и наибольшую часть военной помощи, должна будет еще нарастить свои усилия", - сказал глава польского МИД. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Польши назвал подход Трампа к поставкам оружия Киеву коммерческим

Сикорский: Трамп использует коммерческий подход к поставкам оружия Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
Вчера, 08:00
 
