"Это война": Туск выступил с заявлением о конфликте с Россией

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности."Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он.По словам Туска, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное, трансатлантическое сообщество осознать, что это война."Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.При этом премьер выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине.Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

2025

