"Это война": Туск выступил с заявлением о конфликте с Россией
01:15 30.09.2025
"Это война": Туск выступил с заявлением о конфликте с Россией
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Варшаве на открытии форума по безопасности.
"Мы этого не хотели, это иногда странно (Осознавать. — Прим. Ред.), что это война нового типа, но это все равно война", — сказал он.
По словам Туска, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное, трансатлантическое сообщество осознать, что это война.
"Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру", — добавил он.
При этом премьер выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
