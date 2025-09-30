Рейтинг@Mail.ru
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/politsiya-2045322104.html
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры - РИА Новости, 30.09.2025
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры
Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:25:00+03:00
2025-09-30T11:25:00+03:00
происшествия
алапаевск
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9d8e15b43ea693cd825f673e514b8b3a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Свердловской области. Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем "залез" на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы. "По версии следствия, 23 июля 2025 года подозреваемый, находившийся на тот момент в отпуске, вступил в конфликт со своей соседкой. На почве ссоры мужчина распылил содержимое находившегося у него в руках огнетушителя в лицо женщине", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что соседи конфликтуют уже много лет. Эта ссора произошла во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования, уточнил глава пресс-службы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если в ходе судебного разбирательства фигуранта дела признают виновным, он будет уволен из МВД, подчеркнул Горелых. Горелых также отметил, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, согласно которому он обязан приходить по вызову дознавателя, следователя или в суд, а также в случае перемены места жительства должен сообщать об этом.
https://ria.ru/20250929/sud-2045142725.html
https://ria.ru/20250930/dagestan-2045318203.html
алапаевск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/02/1513300253_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_30ed2b46a9b305552c2d6b4200dd8446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алапаевск, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры

В Алапаевске в ходе конфликта полицейский распылил огнетушитель в лицо женщине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем "залез" на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы.
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу URA.RU
29 сентября, 14:54
"По версии следствия, 23 июля 2025 года подозреваемый, находившийся на тот момент в отпуске, вступил в конфликт со своей соседкой. На почве ссоры мужчина распылил содержимое находившегося у него в руках огнетушителя в лицо женщине", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что соседи конфликтуют уже много лет. Эта ссора произошла во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования, уточнил глава пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если в ходе судебного разбирательства фигуранта дела признают виновным, он будет уволен из МВД, подчеркнул Горелых.
Горелых также отметил, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, согласно которому он обязан приходить по вызову дознавателя, следователя или в суд, а также в случае перемены места жительства должен сообщать об этом.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Дагестане задержали людей, планировавших подрыв отдела полиции
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияАлапаевскСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала