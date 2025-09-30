https://ria.ru/20250930/politsiya-2045322104.html
На Урале сотрудник полиции распылил огнетушитель в лицо женщине из-за ссоры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Свердловской области. Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем "залез" на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы. "По версии следствия, 23 июля 2025 года подозреваемый, находившийся на тот момент в отпуске, вступил в конфликт со своей соседкой. На почве ссоры мужчина распылил содержимое находившегося у него в руках огнетушителя в лицо женщине", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что соседи конфликтуют уже много лет. Эта ссора произошла во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования, уточнил глава пресс-службы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если в ходе судебного разбирательства фигуранта дела признают виновным, он будет уволен из МВД, подчеркнул Горелых. Горелых также отметил, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, согласно которому он обязан приходить по вызову дознавателя, следователя или в суд, а также в случае перемены места жительства должен сообщать об этом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Сотрудник территориального отдела полиции Алапаевска, по данным следствия, в ходе конфликта распылил огнетушитель в лицо женщине, расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
Ранее местные СМИ сообщали, что конфликт начался из-за винограда, который рос на участке сотрудника, а затем "залез" на соседний участок, владелица которого решила его обрезать, чтобы он не причинял вред ее саду. По данным СМИ, это не понравилось полицейскому, он стал требовать не трогать растение и угрожать, а затем распылил на женщину огнетушитель, в результате чего пострадавшей пришлось несколько дней провести в больнице, затем она обратилась в правоохранительные органы.
"По версии следствия, 23 июля 2025 года подозреваемый, находившийся на тот момент в отпуске, вступил в конфликт со своей соседкой. На почве ссоры мужчина распылил содержимое находившегося у него в руках огнетушителя в лицо женщине", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых
сообщил, что соседи конфликтуют уже много лет. Эта ссора произошла во внеслужебное время, сотрудник был без форменного обмундирования, уточнил глава пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Если в ходе судебного разбирательства фигуранта дела признают виновным, он будет уволен из МВД, подчеркнул Горелых.
Горелых также отметил, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, согласно которому он обязан приходить по вызову дознавателя, следователя или в суд, а также в случае перемены места жительства должен сообщать об этом.