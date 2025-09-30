https://ria.ru/20250930/polet-2045275762.html
Новый полет Starship запланирован на 13 октября
Новый полет Starship запланирован на 13 октября - РИА Новости, 30.09.2025
Новый полет Starship запланирован на 13 октября
Американская компания SpaceX объявила о запланированном на вечер 13 октября (1.15 мск 14 октября) очередном испытательном запуске ракеты-носителя с прототипом...
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Американская компания SpaceX объявила о запланированном на вечер 13 октября (1.15 мск 14 октября) очередном испытательном запуске ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. "Одиннадцатый испытательный полет корабля Starship готовится к запуску в понедельник, 13 октября. Окно для запуска откроется в 18.15 по центральному времени. Прямая трансляция испытательного полета начнется примерно за 30 минут до старта", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. Согласно предоставленной информации, основной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку. Как отмечает компания, ключевое отличие от прошлых запусков – преднамеренное удаление части теплозащитных плиток для проверки уязвимых зон, новый динамический маневр крена и тестирование алгоритмов дозвукового наведения перед посадкой и приводнением в Индийском океане. Кроме того, вместо трех двигателей для ускорителя Super Heavy на этапе коррекции траектории теперь будет работать пять.
индийский океан
SpaceX: новый полет Starship запланирован на 13 октября
