Новый полет Starship запланирован на 13 октября
Наука
 
04:12 30.09.2025
Новый полет Starship запланирован на 13 октября
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Американская компания SpaceX объявила о запланированном на вечер 13 октября (1.15 мск 14 октября) очередном испытательном запуске ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. "Одиннадцатый испытательный полет корабля Starship готовится к запуску в понедельник, 13 октября. Окно для запуска откроется в 18.15 по центральному времени. Прямая трансляция испытательного полета начнется примерно за 30 минут до старта", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. Согласно предоставленной информации, основной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку. Как отмечает компания, ключевое отличие от прошлых запусков – преднамеренное удаление части теплозащитных плиток для проверки уязвимых зон, новый динамический маневр крена и тестирование алгоритмов дозвукового наведения перед посадкой и приводнением в Индийском океане. Кроме того, вместо трех двигателей для ускорителя Super Heavy на этапе коррекции траектории теперь будет работать пять.
индийский океан, spacex
Наука, Индийский океан, SpaceX
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Американская компания SpaceX объявила о запланированном на вечер 13 октября (1.15 мск 14 октября) очередном испытательном запуске ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship.
"Одиннадцатый испытательный полет корабля Starship готовится к запуску в понедельник, 13 октября. Окно для запуска откроется в 18.15 по центральному времени. Прямая трансляция испытательного полета начнется примерно за 30 минут до старта", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
Согласно предоставленной информации, основной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
Как отмечает компания, ключевое отличие от прошлых запусков – преднамеренное удаление части теплозащитных плиток для проверки уязвимых зон, новый динамический маневр крена и тестирование алгоритмов дозвукового наведения перед посадкой и приводнением в Индийском океане. Кроме того, вместо трех двигателей для ускорителя Super Heavy на этапе коррекции траектории теперь будет работать пять.
НаукаИндийский океанSpaceX
 
 
