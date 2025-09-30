https://ria.ru/20250930/pogoda-2045473063.html

Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза

Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза - РИА Новости, 30.09.2025

Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза

Погода в центральной части России снова демонстрирует свой характер. Синоптики отмечают, что нынешняя осень стала особенно переменчивой: еще в конце сентября... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:52:00+03:00

2025-09-30T18:52:00+03:00

2025-09-30T18:52:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034537190_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_248816e2155c426fb11b871a7b8dd833.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Погода в центральной части России снова демонстрирует свой характер. Синоптики отмечают, что нынешняя осень стала особенно переменчивой: еще в конце сентября можно было наслаждаться остатками лета, но уже спустя пару суток воздух резко остыл. Наступили холода — но, как уверяют специалисты, природа еще пару раз удивит. Минус 12 градусов за пару дней Смена погоды в конце сентября была столь стремительной, что даже привыкшие к погодным скачкам москвичи не скрывали удивления. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с "Лайфом" заметил, что буквально за 48 часов температура воздуха обрушилась сразу на 12 градусов. Казалось, июль и октябрь поменялись местами: один день еще теплый, солнечный, а через пару суток приходится надевать пальто и доставать зонтики. Ситуация характерна и для других регионов центральной части России. По словам синоптика, нынешний уровень температуры сохранится в ближайшее время. Днем воздух будет прогреваться лишь до +9…+11 градусов, а ночами в области местами возможны заморозки. Осадки, впрочем, будут редкими и несильными — легкая морось или мелкий дождь станут скорее фоном, чем серьезным испытанием. В общем, привычная открыточная осень. Тем не менее природа, словно стараясь сгладить резкость перехода, приготовила небольшой подарок. В начале октября в регион ненадолго вернется тепло. "Пятого-шестого числа воздух прогреется до +14…+15 градусов и у москвичей появится возможность насладиться последними по-настоящему мягкими осенними днями", — прогнозирует Шувалов. Однако синоптики предупреждают: этот эпизод продлится всего пару дней. После него погода окончательно перестроится на зимний лад. Ближе к середине месяца в столичном регионе возможны первые снежные осадки. Они будут кратковременными и вряд ли задержатся на земле, но сам факт снегопада станет символическим началом перехода к холодному сезону. А значит, эти два теплых дня — пожалуй, лучший момент, чтобы подготовить свой осенне-зимний гардероб. Снег шагает по России Схожие оценки дает и ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова изданию"АиФ". По ее словам, в последние выходные сентября Подмосковье будет жить в условиях довольно прохладнойпрохладной погоды. В отдельные ночи температура способна опуститься ниже нуля, днем — от +7 до +12 градусов. При этом особую роль сыграет ветер. Он станет достаточно сильным и будет усиливать ощущение холода. Но именно благодаря этим порывам столичный регион сможет избежать более серьезных заморозков. "Ветер как будто перемешивает слои воздуха, не позволяя холодным массам задержаться надолго", — поясняет эксперт. Пока Москва готовится лишь к первым снежным хлопьям, другие регионы страны уже вовсю встречают зиму. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров зафиксирован на 15–20% территории России. На севере Сибири земля укрыта слоем снега толщиной до 20 сантиметров. В некоторых районах, по словам специалистов, он уже не растает до весны. Ситуация объясняется просто: температура воздуха в этих регионах опустилась на четыре-шесть градусов ниже нормы и оттепелей до конца октября ждать не приходится. Таким образом, страна живет сразу в двух временных измерениях: пока Москва и центральная часть России колеблются между осенью и зимой, северные территории прочно обосновались в холодном сезоне. Стоит ли верить синоптикам? Метеорологи любят повторять: именно Арктика определяет настроение российской зимы. Здесь формируются воздушные массы, которые затем устремляются на юг, определяя, будет ли зима мягкой или суровой. В советское время Арктику так и называли — "кухня погоды". Ледяной покров в этих широтах играет роль крышки кастрюли: чем больше льда, тем холоднее в России. Когда же площадь льда уменьшается, океан отдает больше тепла, а атмосферные потоки меняют свое направление. Именно поэтому прогноз погоды для средней полосы напрямую зависит от процессов, происходящих за тысячи километров от Москвы. Любой москвич знает: синоптики нередко ошибаются, особенно когда речь идет о сроках первых снегопадов. Причина кроется в особенностях атмосферы. Она открыта и неустойчива, а значит, абсолютно точный прогноз возможен лишь на короткий период до 10–14 дней. В случае со снегом все еще сложнее. Его появление часто связано с формированием антициклона — области высокого давления, которая может задержаться на одном месте. Именно такие процессы принесли аномальную жару в 2010 году и такие же механизмы могут вызвать резкий переход к снегопадам. Но рассчитать поведение антициклона заранее крайне трудно. Интересно, что даже специалисты, предсказывая скорое появление снега, напоминают: климат в России меняется быстрее, чем в среднем по планете. Если на Земле температура в XX–XXI веках выросла на полтора градуса, то в России — почти в два раза сильнее. Это значит, что московские зимы становятся мягче, а летние волны жары — интенсивнее. Уже сейчас можно заметить, что июнь по погоде напоминает июль прошлого века, а через 30 лет май, вероятно, станет таким же теплым, как июнь 1970–х. Однако радоваться пока рано. Глобальное потепление не отменяет прихода зимы, а лишь делает ее менее стабильной. Москвичам по-прежнему придется встречать первые снегопады, бороться с гололедом и адаптироваться к резким температурным скачкам. Как готовиться к снегу и холодам Главное, помнить о простых мерах предосторожности: одеваться по погоде, не игнорировать предупреждения синоптиков и быть готовыми к тому, что октябрь в Москве будет больше похож на погодные качели, чем на ровный ход. Прогнозы однозначны: начало октября подарит москвичам несколько теплых дней, но уже к середине месяца в регион заглянет снег. Он станет предвестником долгой череды холодов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60