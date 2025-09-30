Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/podzhogi-2045308391.html
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги - РИА Новости, 30.09.2025
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги
Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:30:00+03:00
2025-09-30T10:30:00+03:00
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045306038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbd58cf45436ab9d8d26e644d8e35a5c.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании в Мордовии гражданина РФ 2007 года рождения, который совершал поджоги железнодорожной инфраструктуры за вознаграждение от военной разведки Украины. На кадрах показаны снимки экрана телефона задержанного, которые подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250922/video-2043518902.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный в Мордовии юноша, который получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины
Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины суммой от 5 до 10 тыс рублей, следует из видео ФСБ
2025-09-30T10:30
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045306038_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e1f888c16e94b8df65fe3805d64523d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги

Задержанный в Мордовии получал за поджоги до десяти тысяч рублей с Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ.
Ранее в спецслужбе сообщили о задержании в Мордовии гражданина РФ 2007 года рождения, который совершал поджоги железнодорожной инфраструктуры за вознаграждение от военной разведки Украины.
На кадрах показаны снимки экрана телефона задержанного, которые подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
Задержание лиц, причастных к незаконному обороту оружия в 32 регионах России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
22 сентября, 13:56
 
УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала