Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги - РИА Новости, 30.09.2025
Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги
Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30
2025-09-30T10:30:00+03:00
2025-09-30T10:30:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании в Мордовии гражданина РФ 2007 года рождения, который совершал поджоги железнодорожной инфраструктуры за вознаграждение от военной разведки Украины. На кадрах показаны снимки экрана телефона задержанного, которые подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
Задержанный в Мордовии юноша, который получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины
Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины суммой от 5 до 10 тыс рублей, следует из видео ФСБ
