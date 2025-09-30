https://ria.ru/20250930/podzhogi-2045308391.html

Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги

Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги - РИА Новости, 30.09.2025

Задержанный в Мордовии получал переводы с Украины за поджоги

Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:30:00+03:00

2025-09-30T10:30:00+03:00

2025-09-30T10:30:00+03:00

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045306038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbd58cf45436ab9d8d26e644d8e35a5c.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги железнодорожной инфраструктуры переводы с Украины от 5 до 10 тысяч рублей, следует из видео, предоставленного журналистам ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании в Мордовии гражданина РФ 2007 года рождения, который совершал поджоги железнодорожной инфраструктуры за вознаграждение от военной разведки Украины. На кадрах показаны снимки экрана телефона задержанного, которые подтверждают, что за выполненные задания он получал денежные переводы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250922/video-2043518902.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный в Мордовии юноша, который получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины Задержанный в Мордовии юноша получал за поджоги ж/д инфраструктуры переводы с Украины суммой от 5 до 10 тыс рублей, следует из видео ФСБ 2025-09-30T10:30 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия